पेट से निकला स्टील का ग्लास, डॉक्टर भी रह गए हैरान, जाने कैसे हुई ये रहस्यमयी घटना

पेट में दर्द की शिकायत लेकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सिद्धार्थ हास्पिटल में एक मरीज पहुंचा। अल्ट्रासाउंड करने पर पता चला की मरीज के पेट में गिलास है। डाक्टर ने मरीज के पेट का आपरेशन करके स्टील का गिलास तो निकाला दिया। मगर डॉक्टर इस बात को लेकर हैरान है की आखिर गिलास मरीज के पेट में गया कैसे?

अभी तक आपने किसी को गलती से कंकड़-पत्थर, सिक्के, बाल या छोटी-मोटी जीच निगलते सुना होगा। या फिर डॉक्टर्स द्वारा गलती से पेट से तौलिया, रुमाल, कैंची और ग्लव्स छुटने की बात सुनी होगी। मगर उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिले में से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएगे। यहां एक आदमी के पेट से स्टील का गिलास निकाला गया है। एक मरीज अपने परिजन के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। परिजनों ने कहा की मरीज के मरीज को हार्निया है, पिछले 3-4 दिन से कुछ खा नही रहे हैं और बार-बार टॉयलेट जाते हैं।

octors take out steel glass from patient's stomach