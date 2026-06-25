क्यों राज्य सभा से ‘आउट’ रवनीत बने रहेंगे मिनिस्टर, बिट्टू पर ‘मेहरबानी’ के पीछे बीजेपी की क्या है रणनीति!

बिट्टू सोशल मीडिया पर रेल मंत्रालय के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स जैसे फ्रेट कॉरिडोर, स्टेशन रीडेवलपमेंट वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार को हाईलाइट करते रहते हैं, साथ ही 'पंजाब ऑलवेज!' टैगलाइन के तहत राज्य से जुड़े मुद्दों को भी उठाते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते बिट्टू 22 जून, 2024 को राजस्थान से उपचुनाव के ज़रिए राज्य सभा में आए और उन्हें मोदी सरकार में रेल राज्यमंत्री बनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 लोकसभा चुनावी अभियान के दौरान लुधियाना में यह ऐलान किया था कि अगर BJP की अगुवाई वाली NDA सत्ता में वापस आती है तो बिट्टू को मंत्री बनाया जाएगा। यह भाजपा द्वारा फेंका गया सिख कार्ड था, जो काम कर गया। अब पार्टी उसी रणनीति के सहारे पंजाब में भी सत्ता हासिल करना चाहती है। बिट्टू को केंद्रीय मंत्रालय में मंत्री बनाए रखकर और तरुण चुग को राज्य सभा भेजकर, पार्टी ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि उसने पंजाब से सिख और हिन्दू दोनों समुदायों को प्रतिनिधत्व दिया है।