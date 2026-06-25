कोटा-बूंदी को बनाएंगे जीरो फेटेलिटी जॉन

बिरला ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाना नहीं, बल्कि कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र को जीरो फेटेलिटी मॉडल के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि यदि समन्वित प्रयास किए जाएं तो आने वाले वर्षों में सडक़ दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 70 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है और अंतत: इसे शून्य के करीब पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली को अपनाने पर बल देते हुए कहा कि प्रमुख राजमार्गों और संवेदनशील स्थलों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, शहरी स्थानीय निकायों, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के लिए अलग-अलग कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में सेव लाइफ फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ लोक सभा अध्यक्ष के ओएसडी राजेश गोयल भी उपस्थित रहे।