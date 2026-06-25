ketan agarwal case lohagad fort mystery: एक किला, तीन मुलाकातें और मौत, केतन केस में लोहागढ़ बना सबसे बड़ा राज

लोनावला के पास सह्याद्री पहाड़ियों में बना लोहागढ़ किला काफी पुराना है और इसका इतिहास कई सदियों पुराना है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत सातवाहन काल में हुई थी। यह किला पुणे से करीब 50 किलोमीटर दूर पश्चिमी घाट का हिस्सा है।लोहागढ़ नाम मराठी के दो शब्दों से बना है, जिसमें लोहा का मतलब लोहा और गढ़ का मतलब किला होता है, यानी इसका अर्थ है लोहे का किला। यह किला सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, मुगल और मराठा जैसे कई राजवंशों से जुड़ा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1648 में इस किले पर कब्जा किया था, हालांकि 1665 में यह मुगलों के पास चला गया और फिर 1670 में शिवाजी महाराज ने इसे दोबारा हासिल कर लिया।