Ketan Agarwal Murder: सिया ने दिया सिग्नल, चेतन ने दिया धक्का, लोहगढ़ किले पर ऐसे रची गई केतन अग्रवाल की मौत की साजिश

Pune Lohagad Fort Murder: पुणे के 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या की घटना ने पूरे देश को चौंका दिया है। पुणे के इस घटना को इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि लोहगढ़ किले पर चेतन ने केतन को एक चट्टान से धक्का दिया था और इसके लिए उसे सिया ने इशारा किया था। पुलिस उपाधीक्षक गजानन टोम्पे के मुताबिक, दोनों ने 18 जून को वारदात को अंजाम देने से पहले पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जांच में सामने आया कि चेतन, सिया और केतन के पीछे-पीछे किले तक पहुंचा था। जहां चेतन विंचू काटा रिज के पास एक सुनसान जगह पर छिपकर प्लानिंग के मुताबिक सिया के इशारे का इंतजार कर रहा था ताकि मौके पर अपनी योजना को अंजाम दे सके।