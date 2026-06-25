दिल्ली मर्डर केस: कितना शातिर निकला मासूम की हत्या करने वाला ‘कातिल’; न कोई खौफ, न कोई पछतावा

पुलिस सूत्रों के मुताबिक बासु ने बच्ची को अगवा किया, उसके साथ दरिंदगी की और फिर उसे बेरहमी से मार डाला। लेकिन इसके बाद जो उसने किया, वो उतना ही चौंकाने वाला है। इस खौफनाक कृत्य को अंजाम देने के बाद वह एकदम नॉर्मल हो गया। सड़क किनारे खड़े होकर कपड़े बदले, गुरुग्राम में अपने मालिक के घर के पास अपनी कैब को अच्छी तरह धोया ताकि कोई सुबूत न बचे और फिर चाणक्यपुरी से अपने रूट पर अगली सवारी बैठाकर नांगलोई छोड़ने चला गया। इससे साफ पता चलता है कि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी उसके मन में न कोई खौफ था और न ही पछतावा। एक मासूम से बलात्कार और हत्या के बाद वो बड़े आराम से अपने नॉर्मल रूटीन में लौट जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो।