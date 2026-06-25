2029 चुनाव से पहले ‘राजनीतिक खेल’ का आरोप, सुप्रिया सुले ने उठाए ऑपरेशन टाइगर पर सवाल

सुप्रिया सुले ने राजनीतिक शुचिता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस देश में लोकतंत्र अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। 2029 में चुनाव होने हैं, और उसके लिए अभी से परिवारों, घरों और पार्टियों को राजनीतिक रूप से तोड़ा जा रहा है। जब भी संसद में कोई महत्वपूर्ण विधेयक (बिल) आता है, तो सभी दल सर्वसम्मति से एक साथ मतदान करते हैं, जैसा कि जीएसटी (GST) बिल के समय हुआ था। अगर देशहित के मुद्दों पर सब साथ ही हैं, तो फिर इस तरह की राजनीतिक तिकड़मबाजी और पार्टियों को तोड़ने की क्या जरूरत है?'