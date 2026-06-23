केंद्र में घटे एमपी के मंत्री, जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा, पीएम और गृहमंत्री के थे विश्वस्त

George Kurian- केंद्रीय मंत्रिमंडल में एमपी का प्रतिनिधित्व कम हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन George Kurian द्वारा मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने से यह स्थिति बनी है। वे मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो गया जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जार्ज कुरियन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन ने बाकायदा प्रेस रिलीज कर उनके इस्तीफे की जानकारी दी। आधिकारिक रूप से बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर जार्ज कुरियन का मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर किया गया है। उनके इस्तीफे से केंद्र सरकार में मध्यप्रदेश का दखल कुछ कम हुआ है। खास बात यह है कि जार्ज कुरियन, पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बेहद विश्वस्त नेताओं में शुमार थे। केरल में बीजेपी के उत्थान में उनका अहम योगदान है।