भोपाल में बन रहे ईको फ्रेंडली ताजिए, पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश

पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए ईको फ्रेंडली ताजिए भी तैयार किए जा रहे हैं। इसे रंग बिरंगी कागज, लकड़ी, बांस, जरी आदि सजावटी सामान से तैयार किया जा रहा है। बरखेड़ी निवासी नावेद अंसारी ने बताया कि यहां बुर्राक का ताजिया बन रहा है, इसमें दो घोड़े भी हैं, जिसे बांस, लकड़ी, कागज से तैयार किया जा रहा है, यह 15 फीट ऊंचा है। हमारे 80 वर्षीय पिता चांद मिया के नेतृत्व में यह ताजिया तैयार किया जा रहा है। पिछले 63 साल से हम ताजिए बना रहे हैं।