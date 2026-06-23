‘आपके 10 हजार पॉइंट हैं रिडीम कर लें…’ भोपाल में CM हाउस में तैनात पुलिसकर्मी के पास आया फोन, खाता खाली

आरोपियों ने धाकड़ को चंद मिनटों में 20 हजार रुपए का मुनाफा कमाने का लालच देकर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बताया कि फरियादी के गांव का रिश्तेदार नंदकिशोर चंद्रवंशी अपने दो दोस्तों शोएब लाला और गोविंद उइक के साथ अप्रैल में उनसे मिलने आया था। आरोपियों ने झांसा दिया कि यदि वह उन्हें पांच-पांच सौ के नोटों में जितना भी रुपए देगा, तो वे उसे तुरंत सौ-सौ के नोटों की गड्डियों के साथ 20 हजार रुपए बढ़ाकर मिलेगा। इसी झांसे में आकर पाड़ित ने कुल जमा पूंजी 6 लाख 30 हजार दे दिया।