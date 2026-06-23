MP Cabinet आज, सिंहस्थ को लेकर लाया जा सकता है प्रस्ताव, किसानों की ब्याज दर पर भी चर्चा

MP Cabinet: मध्य प्रदेश में आज मंगलवार 23 जून को कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक आज सिंहस्थ 2028 का को लेकर लाया जा सकता है प्रस्ताव, वहीं किसानों की ब्याज योजना पर भी मंथन किया जाएगा।