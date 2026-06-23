MP Cabinet आज, सिंहस्थ को लेकर लाया जा सकता है प्रस्ताव, किसानों की ब्याज दर पर भी चर्चा

MP Cabinet Meeting today: सिंहस्थ से लेकर किसानों को मिलने वाले लोन की ब्याज दर पर भी होगी बात। (फोटो सोर्स: सीएम मोहन यादव एक्स हैंडल)
MP Cabinet: मध्य प्रदेश में आज मंगलवार 23 जून को कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक आज सिंहस्थ 2028 का को लेकर लाया जा सकता है प्रस्ताव, वहीं किसानों की ब्याज योजना पर भी मंथन किया जाएगा।
सीएम मोहन यादव 9.30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। यहां वे पार्टी पदाधिकारियों और संगठन से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद 10.30 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे। जहां वे 10.45 बजे वे कैबिनेट बैठक ब्रिफिंग के बाद 11.00 बजे कैबिनेट बैठक लेंगे।
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