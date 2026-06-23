MP UCC मसौदा अब भी पर्दे में, कमेटी की बैठक के बाद सामने आए 5 बड़े सवाल

यह भी सामने आया है कि लिव इन में रहने वालों को अब 30 दिन के अंदर पंजीयन करवाना अनिवार्य किया गया है। कुछ सामाजिक संगठन इस नियम का विरोध कर रहे हैं, उनका मानना है कि इस नियम से लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा मिलेगा। जबकि UCC मसौदे के मुताबिक यह पंजीयन इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि अगल होने के बाद किसी भी स्थिति में महिला अपने प्रेमी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप न लगा सके। ऐसे में पुरुषों को फेक रेप केसेस से भी सुरक्षा मिलेगी। वहीं फाइनल ड्राफ्ट में कई प्रावधान करते हुए यह रजिस्ट्रेशन इसलिए भी जरूरी बताया जा रहा है ताकि ऐसे बच्चों को वे सभी विरासती अधिकार मिलें जैसे किसी सामान्य बच्चों के होते हैं। हालांकि UCC लागू होने से पहले ये नियम चर्चा में हैं और लोगों के सवाल हैं कि ये नियम कैसे लागू किया जा सकेगा?