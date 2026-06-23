शाम 7 से रात 10 तक… ‘धूम’ फिल्म की स्टाईल में लूट, भोपाल में मोबाइल पर बात करने वाले सावधान !

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वारदात के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स बाइक का इस्तेमाल किया। पुलिस से बचने के लिए बाइक की असली नंबर प्लेट निकालकर फर्जी नंबर प्लेट लगा दी जाती थी, जिससे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान नहीं होती थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लूटा गया माल ईरानी डेरा निवासी गैंग का सरगना सबदर अली ईरानी खरीदता था। गैंग लूटे गए 12 मोबाइल लेकर ही सबदर के पास जाते थे। वह मोबाइल खपाने का इंतजाम करता और दो-तीन दिन बाद रकम का हिसाब करता था। एक मोबाइल के बदले गैंग को तीन से चार हजार रुपए मिलते थे।