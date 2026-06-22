नोटिस की मोहलत खत्म, भोपाल में ’14 फ्लैट’ अवैध घोषित, पूरी इमारत गिराएगा नगर निगम

Flat declared illegal: एमपी के भोपाल शहर में नरेला की फ्रेंड्स कॉलोनी की इमारत को अवैध घोषित कर दिया गया है। यहां लोकल डेवलपर मुनव्वर जहां ने निजी भूमि पर फर्जी तरीके से इमारत तैयार कर ली थी और 14 फ्लैट बनाकर बेचे थे। इन फ्लैट की कीमत 30 लाख रुपए रखी गई थी, यहां लोगों की कमाई फंस गई है। निगम ने मप्र भूमि विकास नियम 2012 और नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद पूरी इमारत को अवैध घोषित कर दिया है। जल्द ही इमारत को गिरा दिया जाएगा।