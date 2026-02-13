हुब्बल्ली का भवानीशंकर मंदिर: शिव-पार्वती की संयुक्त आराधना का प्राचीन केन्द्र

आस्था और इतिहास का संगम: महाशिवरात्रि की तैयारियां तेज

ओल्ड हुब्बल्ली में स्थित भवानीशंकर मंदिर हुब्बल्ली के प्रमुख और ऐतिहासिक शिव मंदिरों में गिना जाता है। लंबे समय से यह मंदिर स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था, धार्मिक गतिविधियों और सांस्कृतिक परंपराओं का केंद्र बना हुआ है। यहां भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त आराधना होने के कारण मंदिर को भवानीशंकर नाम से जाना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मंदिर का इतिहास कई पीढिय़ों पुराना है। प्रारंभ में यह एक छोटा धार्मिक स्थल था, किंतु समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढऩे पर इसका विस्तार किया गया। बुजुर्गों का मानना है कि यहां सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना से पारिवारिक सुख-शांति, विवाह तथा संतान संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसी कारण आसपास के क्षेत्रों सहित दूर-दराज़ से भी भक्त यहां पहुंचते हैं।