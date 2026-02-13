13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

हुब्बल्ली का भवानीशंकर मंदिर: शिव-पार्वती की संयुक्त आराधना का प्राचीन केन्द्र

आस्था और इतिहास का संगम: महाशिवरात्रि की तैयारियां तेजओल्ड हुब्बल्ली में स्थित भवानीशंकर मंदिर हुब्बल्ली के प्रमुख और ऐतिहासिक शिव मंदिरों में गिना जाता है। लंबे समय से यह मंदिर स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था, धार्मिक गतिविधियों और सांस्कृतिक परंपराओं का केंद्र बना हुआ है। यहां भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त आराधना होने के [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Feb 13, 2026

ओल्ड हुब्बल्ली स्थित ऐतिहासिक भवानीशंकर मंदिर के प्राचीन शिखरों पर सुशोभित कलश, जो इसकी ऐतिहासिक स्थापत्य कला की पहचान हैं।

ओल्ड हुब्बल्ली स्थित ऐतिहासिक भवानीशंकर मंदिर के प्राचीन शिखरों पर सुशोभित कलश, जो इसकी ऐतिहासिक स्थापत्य कला की पहचान हैं।

आस्था और इतिहास का संगम: महाशिवरात्रि की तैयारियां तेज
ओल्ड हुब्बल्ली में स्थित भवानीशंकर मंदिर हुब्बल्ली के प्रमुख और ऐतिहासिक शिव मंदिरों में गिना जाता है। लंबे समय से यह मंदिर स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था, धार्मिक गतिविधियों और सांस्कृतिक परंपराओं का केंद्र बना हुआ है। यहां भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त आराधना होने के कारण मंदिर को भवानीशंकर नाम से जाना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, मंदिर का इतिहास कई पीढिय़ों पुराना है। प्रारंभ में यह एक छोटा धार्मिक स्थल था, किंतु समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढऩे पर इसका विस्तार किया गया। बुजुर्गों का मानना है कि यहां सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना से पारिवारिक सुख-शांति, विवाह तथा संतान संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसी कारण आसपास के क्षेत्रों सहित दूर-दराज़ से भी भक्त यहां पहुंचते हैं।

धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख स्थल
कुछ वर्ष पूर्व मंदिर का व्यापक जीर्णोद्वार किया गया, जिसमें गर्भगृह, सभा मंडप और परिसर का विस्तार हुआ। इसके बाद मंदिर की व्यवस्था, सौंदर्य और आकर्षण और बढ़ गया है। आज यह मंदिर केवल पूजा-अर्चना का केंद्र नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख स्थल बन चुका है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है, जबकि सोमवार, सावन मास और प्रमुख पर्वों पर विशेष भीड़ उमड़ती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर रुद्राभिषेक, विशेष पूजन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं।

सामाजिक समरसता और परंपराएं जीवंत
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि समाज को जोडऩे वाला सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहां धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक समरसता और परंपराएं जीवंत बनी रहती हैं। यह मंदिर केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्मारक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

भक्तों की गहरी आस्था
श्री भवानी शंकर एवं श्री नारायण देवस्थान ट्रस्ट हुब्बल्ली के अध्यक्ष संजीव जोशी ने बताया कि हाशिवरात्रि पर्व पर दोपहर 12 बजे विशेष अभिषेक किया जाएगा और मंदिर दिनभर भक्तों के लिए खुला रहेगा। वर्षभर विभिन्न अवसरों पर यहां विशेष आयोजन होते हैं और मंदिर के प्रति भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 02:26 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / हुब्बल्ली का भवानीशंकर मंदिर: शिव-पार्वती की संयुक्त आराधना का प्राचीन केन्द्र

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

केएमसीआरआई ने क्षेत्रीय कैंसर केंद्र और पीईटी-सीटी स्कैनर की मांग रखी

केएमसीआरआई
हुबली

संपत्ति पंजीकरण में फर्जीवाड़े के बढ़ते मामले, मालिकों में चिंता

संपत्ति हस्तांतरण के मामले बढ़े, जांच और सख्ती के निर्देश
हुबली

जमीन सौदों में फर्जीवाड़े की बढ़ती साजिश

जमीन के सौदे पारदर्शी और सुरक्षित हों
हुबली

चालुक्यकालीन स्थापत्य की अद्भुत छाप लिए उणकल का चन्द्र्रमौलेश्वर मंदिर, आस्था और इतिहास का संगम

हुब्बल्ली के उणकल स्थित ऐतिहासिक चंद्रमौलेश्वर मंदिर का भव्य दृश्य, जो चालुक्यकालीन स्थापत्य कला की पहचान है।
हुबली

डिजिटल युग में नई पहचान गढ़ने की चुनौती से जूझता रेडियो

हर वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.