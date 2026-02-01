तेज रफ्तार रेल और नई लाइनों के लिए शेट्टर ने केंद्र से किया आग्रह

बेलगावी लोकसभा क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सांसद जगदीश शेट्टर ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर विभिन्न मांगें रखीं। बैठक में शेट्टर ने बेंगलूरु-बेलगावी-मुंबई मार्ग को प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल करने की मांग की। उनका कहना था कि यह कॉरिडोर छोटे और मध्यम शहरों के औद्योगिक विकास के साथ यात्रियों की आवाजाही को भी गति देगा। उन्होंने गोकाक और यादवाद क्षेत्र के औद्योगिक इलाकों को बेहतर रेल संपर्क से जोडऩे के लिए नई रेल लाइन की संभावनाएं तलाशने का सुझाव भी दिया। साथ ही बेलगावी-बेंगलूरु वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में बदलाव कर यात्रियों के लिए इसे अधिक सुविधाजनक बनाने की मांग भी रखी।