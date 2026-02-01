पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर गो प्लास्टिक फ्री संदेश के साथ 21 फरवरी को निकलेगी हुब्बल्ली-गोवा टीएसडी कार रैली

महिला प्रतिभागी भी होंगी

रैली के दौरान यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा। चालक के पास वैध लाइसेंस तथा वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है। ओवरस्पीडिंग, शॉर्टकट, मद्यपान, मोबाइल फोन का उपयोग और बाहरी सहायता पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। नेविगेशन ऐप का उपयोग भी अनुमत नहीं है। इस वर्ष रैली की थीम गो प्लास्टिक फ्री रखी गई है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक उपयोग कम करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम से प्राप्त राशि पर्यावरण संबंधी जागरूकता अभियानों में उपयोग की जाएगी।

आयोजकों के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा से 70 से अधिक कारों के भाग लेने की संभावना है, जबकि पुरस्कार समारोह में 200 से अधिक प्रतिभागियों और अतिथियों के शामिल होने की उम्मीद है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी महिला प्रतिभागियों की बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी। सामान्य श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को क्रमश: 31 हजार रुपए, 31 हजार रुपए एवं 11 हजार रुपए नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। महिला टीमों को विशेष सम्मान भी प्रदान किया जाएगा।