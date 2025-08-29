गायों के रक्षक थे देवनारायण भगवान, असहायों की रक्षा में सदैव रहे तत्पर

देवनारायण का प्रिय था लीलाधर घोड़ा

उत्तर कर्नाटक गुर्जर समाज के अध्यक्ष बल्लारी प्रवासी दुर्गाराम चांदेला मालपुरिया कला ने कहा, भगवान देवनारायण हमारे आराध्य देव है। राजस्थान के आसींद से सात किलोमीटर दूर मालासेरी की डूंगरी में भगवान देवनारायण का अवतार हुआ था। उसी के पास गुर्जर समाज का सवाई भोज मंदिर स्थित है। भगवान देवनारायण ने घोड़े को भी अपना स्वरूप माना। भगवान देवनारायण ने मालासेरी की पहाड़ी में कमल के फूल में अवतार लिया। उक्त घोड़ा भगवान देवनारायण को अत्यंत प्रिय था। उन्होंने इसका नाम लीलाधर रखा था। इसी कारणवश गुर्जर समाज जन छठ पर देवनारायण के साथ-साथ घोड़े का भी जन्म दिवस मनाता आ रहा है। देवनारायण राजस्थान के एक लोक देवता, शासक और महान योद्धा थे। इनका भव्य मंदिर आसीन्द में है।