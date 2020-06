Video: अधिकारी ने दिव्यांग महिला कर्मचारी को डंडे से मारा, मास्क लगाने को कहा था

Watch Video: Coronavirus काल में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क को बहुत जरूरी बताया गया है (Watch Video: Officer Beaten Female Worker On Ask For Mask) (Andhra Pradesh News) (Hyderabad News) (Nellore News) (Trending Video) (Fighting In Office Video) (Funny Video) (Real Fighting Video)...