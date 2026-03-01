आइसक्रीम बेचने पर बैन, नियम तोड़ने पर ₹5000 का जुर्माना’…जानिए कहां लागू हुआ ये नियम

गुडूर गांव की निवासी मादिवी राजू और बदिशा वेंकटेश ने बताया कि आइसक्रीम खाने के बाद बच्चों में दांत और पेट दर्द की शिकायतें आ रही थीं। बच्चों की सेहत की वजह से आइसक्रीम पर बैन लगाया गया है। यह पहला मौका नहीं है, जब गुडुरु के लोगों ने सख्त कदम उठाए हैं। इसके पहले गांव के लोगों ने गैर-कानूनी तरीके से चल रहे शराब के ठेके को बंद कराया था। आइसक्रीम का विरोध किसी ब्रॉन्ड के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की घटिया एवं मिलावटी आइसक्रीम के खिलाफ है। ग्रामीणों का कहना है कि आइसक्रीम बैन करने का फैसला सभी की सहमति से लिया गया है। इसमें कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं है।