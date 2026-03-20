इजरायली हमले में IRGC के प्रवक्ता नैनी की मौत, तेहरान में हड़कंप

अली मोहम्मद नैनी की मौत के बाद ईरान में अमेरिका और इजरायल हमलों के कारण कई प्रमुख अधिकारियों की जानें जा चुकी हैं। 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद संगर्ष तेज हो गया था। हाल ही में, इजरायल रक्षा बलों ने ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब को मार गिराने की घोषणा की। खतीब पर 2022-2023 के महसा अमिनी विरोध प्रदर्शनों के दौरान ईरानी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आरोप था।

इजरायली रक्षा बलों ने X पोस्ट में कहा- तेहरान में एक लक्षित हमले में ईरानी आतंकवादी शासन के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब को मार गिराया गया। खतीब ने हाल ही में पूरे ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और हत्याएं शामिल थीं। इसके अलावा सोमवार की रात को हए हमले में 67 वर्षीय अली लारीजानी की मौत हो हुई थी। वह दिवंगत अली खामेनेई और उनके उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई के करीबी सहयोगी थे।