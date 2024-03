5 किमी लंबा जुलूस, मशीन से 300 फीट ऊपर तक उछलेगा रंग, कहीं नहीं देखी होगी ऐसी होली

इंदौरPublished: Mar 20, 2024 08:53:22 pm Submitted by: deepak deewan

इंदौर की होली दुनियाभर में विख्यात

Faag procession to be held on Rangpanchami in Indore - एमपी के इंदौर की होली दुनियाभर में विख्यात है। यहां होली पर रंगपंचमी के दिन सबसे ज्यादा धूमधाम होती है। इस दिन विख्यात फाग यात्रा निकाली जाती है। रंगपंचमी पर इस बार भी धूम मचाने की तैयारी चल रही है। इस बार रंग-पंचमी rangpanchami पर देवी अहिल्या युवा मंच द्वारा राधाकृष्ण रास रंग का आयोजन किया जाएगा। मशीन से 300 फीट ऊपर तक रंग उछाला जाएगा जोकि सबसे खास आकर्षण होगा।