Breaking - ज्ञानवापी जैसी खुलेगी धार भोजशाला! हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सर्वे करेगी एएसआई

Breaking - ज्ञानवापी जैसी खुलेगी धार भोजशाला! हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सर्वे करेगी एएसआई

इंदौरPublished: Mar 11, 2024 04:01:38 pm Submitted by: deepak deewan

High Court orders for ASI survey of Dhar Bhojshala like Gyanvapi भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानि एएसआई द्वारा सर्वे कराने का आदेश

हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है।

काशी में ज्ञानवापी की तरह धार भोजशाला में भी हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। धार मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानि एएसआई द्वारा सर्वे कराने का आदेश दिया है। इस संबंध में कोर्ट में चल रही याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है।