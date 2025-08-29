‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ में बढ़ेंगे कोच, यात्रियों को मिलेगी ‘कंफर्म सीट’

रेलवे बोर्ड की ओर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पैसेंजर डिमांड और ऑक्यूपेंसी के संबंध में जोन और मंडलों से रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके बाद देश में चल रही सात वंदे भारत ट्रेनों में कोच बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दरअसल, इंदौर-भोपाल वंदे भारत में 8 कोच हैं। जिसमें कुल 530 सीटें हैं। इसमें 52 सीटें एक्जीक्यूटिव क्लास और बाकी की चेयरकार कोच में हैं।

