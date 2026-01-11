इंदौर में चाइनीज मांझा बना जानलेवा, दो लोगों के गले कटे, एक की दर्दनाक मौत

MP News: मध्यप्रदेश में चाइनीज मांझा प्रतिदिन जानलेवा बनता जा रहा है। इंदौर में रविवार को दो लोगों के गले कट गए। जिसमें एक बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं, दूसरे की सर्जरी की गई है। प्रशासन के द्वारा चाइनीज मांझे पर बैन लगाया गया है। इसके बावजूद भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।



दरअसल, रघुवीर धाकड़ की रघुवीर टाइल्स कंपनी है। जिसके जरिए वह ठेकेदारी का काम करता था। रविवार को छुट्टी होने पर वह साइट पर काम देखने गया था। घर लौटते समय वह शकुंतला अस्पताल के पास चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने परिजनों को सूचित किया। अस्पताल में इलाज के दौरान रघुवीर धाकड़ की मौत हो गई।