कोर्ट में पेश करना था ‘2002’ में पैदा हुए रोहित को, ले आए ‘1990’ में जन्मे रोहित को…

कोर्ट ने रोहित की गिरफ्तारी के समय का रिकॉर्ड देखा तो पाया कि आरोपी रोहित की जन्म तारीख 19 अगस्त 2002 है, उसके दाहिने हाथ के पंजे पर ओम गुदा है और उसकी छाती पर तिल है। जबकि, जिसे पेश किया, उसके आधार में जन्म तारीख 19 जनवरी 1990 है। हाथ पर आर लिखा है और छाती पर तिल भी नहीं है। शारीरिक बनावट भी अलग होने पर कोर्ट ने माना कि जिसे पेश किया है, वह अन्य व्यक्ति है और आरोपी कोई और है। निर्दोष होने पर उसे न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सकता।