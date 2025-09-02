एमपी की कान्ह-सरस्वती नदी रिवर फ्रंट के लिए मांगे 671 करोड़, केंद्रीय मंत्री खट्टर से मिले महापौर

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इस परियोजना में स्टोन पिचिंग, वॉक-वे, उद्यान सहित कई अन्य सौंदर्यीकरण कार्य सम्मिलित हैं। इस कार्य के पूरा होते ही शहर के बीचोंबीच एक आकर्षक रिवर फ्रंट तैयार होगा। जिसके माध्यम से पर्यटक रमरणीय रिवर फ्रंट का आनंद ले सकेंगे। महापौर ने कहा कि स्वच्छता और नवाचार में लगातार देश में अव्वल इंदौर अब नदी पुनरोद्धार और पर्यटन विकास के क्षेत्र में भी मिसाल कायम करेगा।



आपको बता दें कि, हरियाणा में पहली बार अखिल भारतीय महापौर परिषद की 53वीं वार्षिक आम सभा की मेजबानी कर रहा है। यहां पर शहरी विकास से जुड़े अहम विषयों पर मंथन किया जा रहा है।