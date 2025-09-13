पड़ोसी ने डॉगी का नाम ‘शर्मा जी’ रखा: विरोध करने पर पीटा, FIR दर्ज

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां पड़ोसी का नाम शर्मा जी रखने पर विवाद छिड़ गया। दंपत्ति के द्वारा पड़ोसी के सामने कुत्ते का नाम पुकारा गया तो उन्होंने विरोध किया। इससे नाराज होकर कुत्ते के मालिक ने उसकी पिटाई कर दी। जिसके बाद दंपत्ति ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।



दरअसल, पूरा मामला गुरुवार का बताया जा रहा है। जब राजेंद्र नगर थाने में क्षेत्र निहालपुर मंडी के पास रहने वाले वीरेन्द्र शर्मा ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले भूपेंद्र सिंह ने अपने पालतू कुत्ते का नाम शर्मा जी रखा दिया। वह जानबूझकर उनके सामने अपने कुत्ते को इसी नाम से बुलाते हैं।