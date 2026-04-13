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अमरनाथ यात्रा रिजस्ट्रेशन के लिए इऩ ’12 अस्पतालों’ बनेंगे हेल्थ सर्टिफिकेट, देखें List

Amarnath Yatra Registration 2026: श्रद्धालु पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग और 14 किलोमीटर छोटे लेकिन कठिन बालटाल मार्ग से बावा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा कर सकेंगे।

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इंदौर

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Astha Awasthi

Apr 13, 2026

Amarnath Yatra Registration

Amarnath Yatra Registration (Photo Source - Patrika)

Amarnath Yatra Registration 2026: श्री अमरनाथ यात्रा-2026 का शुभारंभ तीन जुलाई से होगा और यह पवित्र यात्रा 57 दिन तक चलकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होंगे। देशभर में 556 बैंक शाखाओं के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा, वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

इस दौरान 13 से 70 वर्ष तक के श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। श्रद्धालु पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे पहलगाम मार्ग और 14 किलोमीटर छोटे लेकिन कठिन बालटाल मार्ग से बावा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा कर सकेंगे। इस वर्ष की प्रथम पूजा जयेष्ठ पुर्णिमा 19 जून को होगी।

12 अस्पतालों में बनेगा मेडिकल सर्टिफिकेट

अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रेल से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। इंदौर शहर में अब 12 अस्पतालों में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने की व्यवस्था रहेगी। सोमवार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक यह सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे। पहले शहर में सिर्फ जिला अस्पताल में ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की व्यवस्था श्राइन बोर्ड वेबसाइट पर जारी लिस्ट में थी।

इसे लेकर पत्रिका ने खबर प्रकाशित की तो स्वास्थ्य विभाग ने श्राइन बोर्ड को 12 अस्पतालों में 15 डॉक्टर्स की लिस्ट भेजी। नई व्यवस्था से श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। मालूम हो, इंदौर से हर साल 35 से 40 हजार यात्री अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन को जाते हैं। कई सामाजिक संस्थाओं की ओर से वहां श्रद्धालुओं के भोजन व ठहरने की व्यवस्था भी कराई जाती है। कई लोग ग्रुप के साथ यात्रा पर जाते हैं।

यहां बनेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट

जिला अस्पताल- 2
पीसी सेठी- 2
सिविल अस्पताल महू- 1
सीएचसी सांवेर- 1
पीएचसी हातोद- 1
सीएचसी देपालपुर- 1
सीएचसी मानपुर- 1
हुकमचंद पॉलीक्लिनिक- 1
मल्हारगंज अस्पताल- 2
नंदा नगर- 1
एमएमएससी अरण्य नगर- 1
सीएचसी मांगीलाल चूरिया- 1

RFID कार्ड और सुरक्षा

यात्रा के दौरान हर यात्री की ट्रैकिंग और सुरक्षा आसान हो सके इसके लिए उसे RFID कार्ड दिया जाएगा। इससे आपकी लोकेशन और सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। बता दें कि अब तीर्थयात्रियों का बीमा कवर बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है, जो पहले 5 लाख था।

जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स

  • रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए।
  • यात्रा करने के लिए आपके पास हेल्थ सेर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसको आप अधिकृत डॉक्टर या अस्पताल से 8 अप्रैल 2026 या उसके बाद जारी होना चाहिए। इसके बिना आपको यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। हर परमिट के लिए 150 रुपये फीस भी देनी होगी।
  • रजिस्ट्रेशन के दौरान हाल ही में खिंची हुई पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी। ऐसे में पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लें।

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Updated on:

13 Apr 2026 04:35 pm

Published on:

13 Apr 2026 04:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / अमरनाथ यात्रा रिजस्ट्रेशन के लिए इऩ ’12 अस्पतालों’ बनेंगे हेल्थ सर्टिफिकेट, देखें List

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