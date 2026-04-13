अमरनाथ यात्रा रिजस्ट्रेशन के लिए इऩ ’12 अस्पतालों’ बनेंगे हेल्थ सर्टिफिकेट, देखें List

इसे लेकर पत्रिका ने खबर प्रकाशित की तो स्वास्थ्य विभाग ने श्राइन बोर्ड को 12 अस्पतालों में 15 डॉक्टर्स की लिस्ट भेजी। नई व्यवस्था से श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। मालूम हो, इंदौर से हर साल 35 से 40 हजार यात्री अमरनाथ बाबा बर्फानी के दर्शन को जाते हैं। कई सामाजिक संस्थाओं की ओर से वहां श्रद्धालुओं के भोजन व ठहरने की व्यवस्था भी कराई जाती है। कई लोग ग्रुप के साथ यात्रा पर जाते हैं।