कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर, एमपी में आसान और सस्ता होगा इलाज

Cancer Treatment will be easy in MP: कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद हमीदिया अस्पताल में पीईटी-सीटी स्कैन मशीन लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। यह सुविधा शुरू होने से कैंसर की शुरुआती पहचान आसान होगी और इलाज समय पर मिल सकेगा। गांधी मेडिकल कॉलेज (GMC) प्रबंधन के अनुसार मशीन को हमीदिया परिसर स्थित कमला नेहरू अस्पताल की बिल्डिंग में स्थापित किया जाएगा। दोनों अस्पताल GMC से संबंध है। बंकर के पास जगह तैयार हो चुकी है। मरीजों की सुविधा के लिए पीईटीसीटी केंद्र और बंदर के बीच अलग लेकिन जुड़े हुए रास्ते बनाए जा रहे हैं।