राजस्थान की ‘बेटी’ एयर होस्टेज बनने आई थी इंदौर, युवक ने शादी का झांसा देकर किया ‘गंदा काम’

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में राजस्थान की युवती के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। युवती ने आरोप लगाया है कि उसकी जान-पहचान युवक से साल 2019 में हुई थी। उसने पहले दोस्ती की और प्यार का इजहार किया।
पीड़िता ने बताया कि वह राजस्थान के झालावाड़ जिले की रहने वाली है। साल 2019 में ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात रतलाम निवासी विभोर से हुई थी। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई।
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि साल 2023 में युवक के द्वारा शादी का प्रस्ताव रखा था। उसने मार्च 2024 में मिलने के लिए इंदौर बुलाया और महालक्ष्मी नगर स्थित फ्लैट में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाएं। इसके बाद युवती दिलासा दिया कि वह उससे जल्द शादी करेगा। इसके बाद अगस्त 2024 में बॉम्बे अस्पताल पास निजी होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। तभी उसने शादी की बात को टाल दिया और कहा कि मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं।
पीड़िता के अनुसार, जब उसने विभोर के परिजनों से शादी की बात की तो वह भड़क गया और उसके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद युवती को पता लगा कि आरोपी का किसी और लड़की के साथ भी रिश्ता है। हालांकि, युवक ने इससे इंकार कर दिया। 9 सितंबर को दोबारा शादी के युवती ने पूछा तो आरोपी ने मना कर दिया। इसके 10 सितंबर को लसूडिया थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 12 सितंबर को रेप और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरु कर दी।