राजस्थान की ‘बेटी’ एयर होस्टेज बनने आई थी इंदौर, युवक ने शादी का झांसा देकर किया ‘गंदा काम’

पीड़िता के अनुसार, जब उसने विभोर के परिजनों से शादी की बात की तो वह भड़क गया और उसके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद युवती को पता लगा कि आरोपी का किसी और लड़की के साथ भी रिश्ता है। हालांकि, युवक ने इससे इंकार कर दिया। 9 सितंबर को दोबारा शादी के युवती ने पूछा तो आरोपी ने मना कर दिया। इसके 10 सितंबर को लसूडिया थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 12 सितंबर को रेप और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरु कर दी।