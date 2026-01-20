‘करोड़पति भिखारी’ मामले में आया नया ट्विस्ट, भतीजा बोला- संपत्ति हमारी

महिला एवं बाल विकास विभाग के अमले ने मांगीलाल को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेजा है। प्रशासन उसके बैंक खाते, नकदी, संपत्तियों का सत्यापन कर रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह रोज 500-1000 रुपए भीख से कमाता था। इसे सराफा में अल्पकालिक कर्ज के रूप में देता था। मांगीलाल ब्याज पर कुछ व्यापारियों को एक दिन या सप्ताह के लिए पैसे देता था। प्रशासन जांच कर रहा है कि वह सूदखोरी जैसे गैरकानूनी धंधे में कितनी गहराई से शामिल था।