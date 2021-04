IPL 2021 RR vs PBKS Prediction Playing 11 आज के मैच में ये रहेगी बेस्ट ड्रीम इलेवन टीम, आप भी दें अपने सुझाव

IPL 2021: RR vs PBKS Dream11 Team, Playing 11 Prediction : अगर आप भी आज के मैच की बेस्ट ड्रीम इलेवन चुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जल्द से जल्द से दें अपनी राय....

नई दिल्ली। IPL 2021 का चौथा मैच आज राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग्स (Rajasthan Royals vs Punjab Kings) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ब्रांडिंग के साथ इस साल नए चेहरे लेकर आई पंजाब की टीम एक बार फिर खिताबी जीत की तलाश में मैदान में उतरेगी।

RR vs PBKS Dream11 Tips And Prediction IPL 2021

दोनों ही टीमें इस बार अपनी टीम में कुछ जरूरी बदलाव करके आगे बढ़ रही हैं। पंजाब ने पिछले सीजन फ्लॉप रहे ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज कर दिया है तो वहीं रॉयल्स ने अपने पिछले कप्तान स्टीव स्मिथ को रिलीज कर संजू सैमसन को टीम की कमान सौंपी है। हालांकि रॉयल्स की कद्दावर तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं। इससे उसके पेस बॉलिंग अटैक को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है। लेकिन फिर भी टीम को कार्तिक त्यागी और सकारिया जैसे गेंदबाजों से आर्चर की भरपाई करने का भरोसा है।

मेरी ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team Prediction, RR vs PBKS)

विकेटकीपर: जोस बटलर (WC), केएल राहुल (C)

बल्‍लेबाज: क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, यशस्वी जायसवाल

ऑलराउंडर: बेन स्टोक्स, राहुल तेवतिया

गेंदबाज: मोहम्मद शमी, जे. रिचर्डसन, कार्तिक त्यागी, रवि बिश्नोई

राजस्थान रॉयल्स की संभावित टीम (RR Predicted XI)

राजस्थान रॉयल्स: जोस बटलर (wk), बेन स्टोक्स, संजू सैमसन (C), रियान पराग, शिवम दूबे, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, लियाम लिविंगस्टोन, श्रेयस गोपाल, जयदेव उनादकट, कार्तिक त्यागी।

पंजाब किंग्स की संभावित टीम (PBKS Predicted XI)

केएल राहुल (C/WK), मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, प्रभसिमरन सिंह, निकोलस पूरन, शाहरुख खान, दीपक हुड्डा, जे. रिचर्डसन, रिले मेरेडिथ, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई।

टॉस: इंडियन प्रीमियर लीग के चौथे मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा

मैच टाइम: शाम 7.30 बजे

स्थान: वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

