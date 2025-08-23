शहर में तेजी से बढ़ रहा इलेक्ट्रॉनिक कबाड़, निपटारण के नहीं ठोस इंतजाम

e waste : मोबाइल, टीवी, कप्यूटर, लैपटॉप, एसी, साउंड बॉक्स, फ्रिज, ग्राइंडर मशीन, मेडिकल ई-वेस्ट समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व वीकल खराब होने पर बड़े पैमाने पर ई-वेस्ट निकल रहा है। घर से लेकर प्रतिष्ठानों, संस्थानों और सर्विस सेंटर से ई-कचरा कबाड़ियों को बेच दिया जाता है। कबाड़ी रीसाइक्लिंग के नाम पर असुरक्षित तरीके से एक-एक पार्ट को अलग करते हैं। शहर में ई-वेस्ट क्लीनिक जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संया तेजी से बढ़ रही है, उनमें टूट-फूट व खराबी भी आ रही है। ऐसे में आने वाले समय में और बड़ी तादाद में ई-कचरा निकलेगा।