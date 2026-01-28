28 जनवरी 2026,

बुधवार

जबलपुर

यूथ कांग्रेस नेता ने युवती को गोवा ले जाकर बनाए शारीरिक संबंध, FIR दर्ज

mp news: युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने शादीशुदा होने की बात छिपाकर युवती से बनाए शारीरिक संबंध, पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत।

जबलपुर

Shailendra Sharma

Jan 28, 2026

jabalpur

youth congress leader rishabh mishra rape case

mp news: मध्यप्रदेश के जबलपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव पर रेप का आरोप लगा है। शहर के आधारताल की रहने वाली युवती ने पुलिस में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव के खिलाफ शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादीशुदा होने की बात छिपाई और शादी का वादा कर उसके साथ कई बार संबंध बनाए। जब उसने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने खुद के शादीशुदा होने की बात कहते हुए शादी करने से इंकार कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी।

साल 2020 में सोशल मीडिया से पहचान

पीड़िता ने बताया है कि युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव ऋषभ मिश्रा से उसकी पहचान साल 2020 में सोशल मीडिया पर हुई थी। सोशल मीडिया पर फ्रेंड बनने के बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। मार्च 2022 में ऋषभ मिश्रा ने उसे मिलने के लिए उखरी रोड स्थित एक होटल में बुलाया। वहां पहुंचने पर ऋषभ ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद दिसंबर 2025 में ऋषभ उसे घुमाने के लिए गोवा ले गया वहां भी होटल में उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

पहले से निकला शादीशुदा

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बीते दिनों जब उसने शादी के लिए ऋषभ पर दबाव बनाया तो उसने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि वो पहले से शादीशुदा है इसलिए शादी नहीं करेगा। इतना ही नहीं उसने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया या पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देगा। धमकी के डर से वो काफी दिनों तक खामोश रही लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर मां और जीजा को ऋषभ के बारे में बताया। मां और जीजा ने हिम्मत दी जिसके बाद उसने पुलिस में ऋषभ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

