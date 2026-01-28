यूथ कांग्रेस नेता ने युवती को गोवा ले जाकर बनाए शारीरिक संबंध, FIR दर्ज

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बीते दिनों जब उसने शादी के लिए ऋषभ पर दबाव बनाया तो उसने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि वो पहले से शादीशुदा है इसलिए शादी नहीं करेगा। इतना ही नहीं उसने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया या पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देगा। धमकी के डर से वो काफी दिनों तक खामोश रही लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर मां और जीजा को ऋषभ के बारे में बताया। मां और जीजा ने हिम्मत दी जिसके बाद उसने पुलिस में ऋषभ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।