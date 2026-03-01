लिफ्ट के बहाने दो दरिंदों ने लूटी आबरू, सिर पर मारी हॉकी

महिला के साथ गैंगरेप करने के बाद आरोपियों ने उसके सिर पर हॉकी से वार किया जिसके कारण महिला के सिर में चोट आई है। सिर पर वार करने के बाद आरोपी महिला को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए, इसके बाद पीड़िता ने किसी तरह अपने भाई को फोन कर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। भाई ने डायल 112 पर फोन किया और पुलिस की मदद से बहन को थाने लेकर पहुंचा। यहां पीड़िता ने आरोपी संजू और दीपक के खिलाफ गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही आरोपियों की तलाश शुरू की और कुछ ही देर बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। दोनों आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।