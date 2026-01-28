‘T-72 टैंक’ की ओवरहॉलिंग करेगी वीकल फैक्ट्री, दुश्मनों के ठिकानों के बनाएगा निशाना

इसके साथ ही जबलपुर का नाम देश के टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट से औपचारिक रूप से जुड़ जाएगा। वीएफजे के मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि भारतीय सेना के लिए बैटल टैंकों की ओवरहॉलिंग का कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था, जिसे तय तकनीकी मापदंडों के अनुरूप सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ओवरहॉलिंग का प्रोजेक्ट पहली बार दक्षिण भारत से मध्य भारत आया है। इससे वीएफजे में बड़े निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। इस दौरान उप महाप्रबंधक एवं जनसम्पर्क अधिकारी हर्ष भटनागर, नूका मुरली गवारा, श्वेता जौहरी मौजूद थे।