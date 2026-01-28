28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

‘T-72 टैंक’ की ओवरहॉलिंग करेगी वीकल फैक्ट्री, दुश्मनों के ठिकानों के बनाएगा निशाना

MP News: जबलपुर का नाम देश के टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट से औपचारिक रूप से जुड़ जाएगा....

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Jan 28, 2026

T-72 tanks

T-72 tanks (Photo Source - Patrika)

MP News: भारतीय सेना को स्वदेशी बैटल टैंक टी-72 की ओवरहॉलिंग के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब तक यह कार्य टैंक निर्माता हैवी वीकल फैक्ट्री आवडी में किया जाता था। इस स्थिति को देखते हुए आर्मर्ड वीकल निगम लिमिटेड ने वीकल फैक्ट्री जबलपुर (वीएफजे) को विकल्प के रूप में चुना है। वीएफजे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत दो टैंकों की ओवरहॉलिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। मास्टर जनरल सस्टेनेंस लेफ्टीनेंट जनरल अमरदीप सिंह आहूजा और एवीएनएल के सीएमडी संजय द्विवेदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे।

दक्षिण भारत से मध्य भारत आया

इसके साथ ही जबलपुर का नाम देश के टैंक ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट से औपचारिक रूप से जुड़ जाएगा। वीएफजे के मुख्य महाप्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि भारतीय सेना के लिए बैटल टैंकों की ओवरहॉलिंग का कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया था, जिसे तय तकनीकी मापदंडों के अनुरूप सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ओवरहॉलिंग का प्रोजेक्ट पहली बार दक्षिण भारत से मध्य भारत आया है। इससे वीएफजे में बड़े निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। इस दौरान उप महाप्रबंधक एवं जनसम्पर्क अधिकारी हर्ष भटनागर, नूका मुरली गवारा, श्वेता जौहरी मौजूद थे।

चेन्नई के पास स्थित

बता दें कि अब भारतीय सेना में बैटल टैंकों के ओवरहॉल की जरूरत अब बढ़ने लगी है। अभी यह काम मुख्य रूप से AVNL की हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री (HVF) में होता है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवड़ी, चेन्नई के पास स्थित है और यह देश की सबसे बड़ी टैंक निर्माण व ओवरहॉल इकाइयों में से एक मानी जाती है।

ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम

T-72 भारतीय सेना का भरोसेमंद मेन बैटल टैंक है, जो अपनी ताकत, मारक क्षमता और टिकाऊ डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसे सोवियत संघ ने विकसित किया था, जबकि भारत में इसका निर्माण और उन्नयन स्वदेशी स्तर पर किया गया है। इसमें 125 मिमी स्मूथबोर गन लगी है, जो दुश्मन के टैंकों और मजबूत ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है।

ये भी पढ़ें

हैकर्स सावधान…! तैयार हो रहे 5 हजार ‘साइबर कमांडो’, आमजन को देंगे सुरक्षा
भोपाल
cyber commandos

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 05:59 pm

Published on:

28 Jan 2026 05:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / ‘T-72 टैंक’ की ओवरहॉलिंग करेगी वीकल फैक्ट्री, दुश्मनों के ठिकानों के बनाएगा निशाना

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यूथ कांग्रेस नेता ने युवती को गोवा ले जाकर बनाए शारीरिक संबंध, FIR दर्ज

jabalpur
जबलपुर

छात्रावास से 3 आदिवासी छात्र लापता होने से मचा हड़कंप, तलाश में जुटी पुलिस

MP News
जबलपुर

एमपी का ये जिला बनेगा ‘मेट्रोपॉलिटिन सिटी’, शामिल होंगे कई ‘उपनगर’ और ‘गांव’

Metropolitan City
जबलपुर

प्रयागराज में छोटे बच्चों को भी बेर​हमी से मारा, शारदा पीठ के शंकराचार्य का गंभीर आरोप

Shankaracharya Sadanand Saraswati of Sharda Peeth supported Shankaracharya Avimukteshwaranand
जबलपुर

जबलपुर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन रिंग रोड की सेंट्रिंग टूटने से 3 मजदूर कॉन्क्रीट में दबे, 1 की मौत 2 गंभीर

Jabalpur Accident
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.