‘दुकान चलाना है तो 50 हजार महीना दो, वरना गोली मार देंगे’ एमपी में भाजपा नेता से ही मांगी ‘रंगदारी’

इधर, घटना को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों में कानून व्यवस्था को लेकर खासा आक्रोश है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि, भाजपा के राज में अगर भाजपा नेता ही सुरक्षित नहीं तो आम व्यक्ति की सुरक्षा की स्थिति क्या होगी, समझी जा सकती है। आरोप ये भी है कि, भाजपा नेता को दुकान में घुसकर रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले बदमाश हथियार रखे हुए थे। इसके बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे संभवत: शहर में किसी बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रही है।