जबलपुर

छात्रावास से 3 आदिवासी छात्र लापता होने से मचा हड़कंप, तलाश में जुटी पुलिस

MP News : रामपुर इलाके में स्थित आदिवासी एकलव्य छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले 3 छात्र अचानक एक साथ लापता हो गए। लापता छात्र बालाघाट, सिवनी और एक अन्य जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल, पुलिस तीनों की तलाश में जुटी है।

जबलपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 28, 2026

MP News

छात्रावास से 3 आदिवासी छात्र लापता (Photo Source- Patrika)

MP News :मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में संचालित एकलव्य आदिवासी छात्रावास से तीन छात्रों के लापता होने से हड़कंप मच गया है। जानकारी सामने आते ही तीनों लापता छात्रों की तलाश शुरु कर दी गई है। समाचार के लिखे जाने तक लापता हुए तीनों छात्रों का कोई सुराग नहीं लग सका है। परिजनों ने गोरखपुर थाने में छात्रों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है।

दरअसल, जिले के रामपुर इलाके में आदिवासी एकलव्य छात्रावास संचालित है। यहां रहकर पढ़ाई कर रहे तीन छात्र अचानक एक साथ लापता हो गए हैं। लापता छात्र बालाघाट, सिवनी और एक अन्य जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

तलाश में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि, एक दिन पहले यानी मंगलवार रात को भोजन करने के बाद तीनों छात्र लापता हुए हैं। छात्रों के गायब होने से छात्रावास में हड़कंप मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में छात्रावास प्रबंधन की ओर से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल, परिजन की शिकायत पर पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

सावधान! मार्कशीट 12वीं पास की और कर रहे लोगों का इलाज, यहां अबतक 5 अवैध क्लीनिक सील
ग्वालियर
Gwalior News

Published on:

28 Jan 2026 10:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / छात्रावास से 3 आदिवासी छात्र लापता होने से मचा हड़कंप, तलाश में जुटी पुलिस

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

