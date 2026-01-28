छात्रावास से 3 आदिवासी छात्र लापता होने से मचा हड़कंप, तलाश में जुटी पुलिस

MP News :मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में संचालित एकलव्य आदिवासी छात्रावास से तीन छात्रों के लापता होने से हड़कंप मच गया है। जानकारी सामने आते ही तीनों लापता छात्रों की तलाश शुरु कर दी गई है। समाचार के लिखे जाने तक लापता हुए तीनों छात्रों का कोई सुराग नहीं लग सका है। परिजनों ने गोरखपुर थाने में छात्रों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है।