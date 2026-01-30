3 घंटे बाद पलटेगा मौसम का मिजाज, 28 जिलों में रेन अलर्ट, चलेंगी हवाएं

MP Weather Update: एमपी के कई जिलों में बारिश के बाद मौसम में बदलाव आया है। बीते दो दिनों से दिन और रात का तापमान गिर गया है। शहर में बादल छाए और सुबह हल्का कोहरा नजर आया। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। सर्द उत्तरी हवा चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन तक ऐसा ही मौसम रह सकता है।