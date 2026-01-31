रैंगिंग पर सख्ती, 8 MBBS स्टूडेंट्स निलंबित, कॉलेज ने दी चेतावनी

एंटी-रैगिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. यूपी दीपांकर ने बताया कि एमबीबीएस छात्रों के खिलाफ यह कार्रवाई राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की ओर से 18 नवंबर 2021 को प्रकाशित राजपत्र में निर्धारित नियमों के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह बॉयज हॉस्टल क्रमांक-1 में 2024 बैच के कुछ जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की घटना हुई थी। एक छात्र द्वारा शिकायत किए जाने के बाद जांच की गई। इसमें सामने आया कि वर्ष 2023 बैच के आठ छात्रों ने रैगिंग की थी।