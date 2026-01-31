बड़ी सौगात: MP का पहला शहर जहां होंगे दो मेडिकल कॉलेज, हिंदी में होगी पढ़ाई

First City to Have Two Medical Colleges (फोटो- Freepik)
MP News: मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की 100 सीटों के साथ नया मेडिकल कॉलेज (Medical Colleges) शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह कॉलेज शुरू होने पर जबलपुर प्रदेश का पहला शहर बन जाएगा, जहां दो शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। खास बात यह है कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज पूर्णतः हिन्दी माध्यम (Hindi Medium Medical Education) का होगा। यहां मेडिकल की पढ़ाई और परीक्षाएं हिन्दी में ही कराई जाएंगी, जिससे हिन्दी भाषी विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।
बता दें कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 250 सीट हैं। नया मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से न केवल मेडिकल की सीटों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार होगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार, प्रदेश शासन से मंजूरी मिलते ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। नया मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में ही स्थापित किया जाएगा, जिससे अधिक संख्या में मेडिकल प्रोफेशनल तैयार किए जा सकेंगे।
मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास लगभग 50 एकड़ भूमि उपलब्ध है। प्रशासन की योजना यूनिवर्सिटी परिसर में ही एक एक्सीलेंस मेडिकल कॉलेज के निर्माण की है। एक्सीलेंस कॉलेज बनने पर यूजीसी से अधिक अनुदान मिलने की संभावना है, जिससे अत्याधुनिक सुविधाओं के विकास के साथ-साथ पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी।
मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद से आसपास का क्षेत्र तेजी से मेडिकल हब का स्वरूप ले रहा है। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल अस्पताल, आईसीएमआर सहित एक किलोमीटर के दायरे में अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लगभग ढाई सौ एकड़ क्षेत्र में मेडिकल संस्थानों के साथ निजी अस्पताल, लैब, मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवासीय कॉलोनियां और हॉस्टल विकसित किए जा रहे हैं।
मेडिकल कॉलेज परिसर के आसपास शास्त्री नगर, नेहरू नगर, बरगी हिल्स, शाहनाला, धनवंतरी नगर, पुरवा और गंगा नगर क्षेत्रों में डॉक्टरों की निजी आवासीय कॉलोनियां, अस्पताल, क्लीनिक और नर्सिंग होम तेजी से खुल रहे हैं। इससे क्षेत्र को एक संगठित मेडिकल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। (MP News)
एमबीबीएस की 100 सीटों के साथ नया मेडिकल कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में शुरू किया जाएगा। यह कॉलेज पूर्णतः हिन्दी माध्यम का होगा, जिससे मेडिकल शिक्षा हिन्दी में उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश शासन की मंजूरी मिलते ही प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।- डॉ. पुष्पराज बघेल, रजिस्ट्रार, मेडिकल यूनिवर्सिटी
