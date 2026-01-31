बड़ी सौगात: MP का पहला शहर जहां होंगे दो मेडिकल कॉलेज, हिंदी में होगी पढ़ाई

MP News: मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की 100 सीटों के साथ नया मेडिकल कॉलेज (Medical Colleges) शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह कॉलेज शुरू होने पर जबलपुर प्रदेश का पहला शहर बन जाएगा, जहां दो शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। खास बात यह है कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज पूर्णतः हिन्दी माध्यम (Hindi Medium Medical Education) का होगा। यहां मेडिकल की पढ़ाई और परीक्षाएं हिन्दी में ही कराई जाएंगी, जिससे हिन्दी भाषी विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।