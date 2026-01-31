MP अजब है! इस डर से पुलिस ने कार को पहना दी हथकड़ी, सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग

MP News: पुलिस को डर है कि चोर कहीं उसकी नाक के नीचे से ही चोरी न कर ले जाएं। पुलिस की कुछ इसी तरह की हरकत ने मजाक बना दिया है। जबलपुर के लार्डगंज थाना परिसर के वायरल वीडियो (Police handcuffed car video) में दिख रहा है कि थाने में खड़ी एक कार को हथकड़ी लगाई गई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस को ट्रोल किया तो मामला अफसरों के संज्ञान में आया। उसके बाद आनन-फानन में कार से हथकड़ी हटवाई गई। कोतवाली सीएसपी रीतेश शिव ने लार्डगंज थाना प्रभारी नवल किशोर आर्य से जवाब-तलब किया है।