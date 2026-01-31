31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

MP अजब है! इस डर से पुलिस ने कार को पहना दी हथकड़ी, सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग

Police handcuffed car video: पुलिस की ‘सुरक्षा व्यवस्था’ सोशल मीडिया पर मज़ाक बन गई। जब्त कार को हथकड़ी लगाने का वीडियो वायरल हुआ तो महकमे की किरकिरी हुई। अफसर हरकत में आए और जवाब-तलब की कार्रवाई शुरू हुई।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Akash Dewani

Jan 31, 2026

jabalpur police handcuffed car video viral social media trolling mp news

jabalpur police handcuffed car video viral (फोटो- Patrika.com)

MP News: पुलिस को डर है कि चोर कहीं उसकी नाक के नीचे से ही चोरी न कर ले जाएं। पुलिस की कुछ इसी तरह की हरकत ने मजाक बना दिया है। जबलपुर के लार्डगंज थाना परिसर के वायरल वीडियो (Police handcuffed car video) में दिख रहा है कि थाने में खड़ी एक कार को हथकड़ी लगाई गई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस को ट्रोल किया तो मामला अफसरों के संज्ञान में आया। उसके बाद आनन-फानन में कार से हथकड़ी हटवाई गई। कोतवाली सीएसपी रीतेश शिव ने लार्डगंज थाना प्रभारी नवल किशोर आर्य से जवाब-तलब किया है।

चेकिंग के दौरान कार की थी जब्त

दरअसल, लार्डगंज पुलिस ने वाहन चैकिंग के दौरान एक कार को रोका। उसे प्रथम कुमार चला रहा था। जांच में वह नशे में मिला। पुलिस ने मोटर वीकल एक्ट की धारा-185 के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने कार जब्त कर थाने में खड़ी कर दी। पुलिस को डर था कि कार थाने से चोरी न हो जाए, इसलिए वहां मौजूद अधिकारियों और जवानों ने कार को ही हथकड़ी लगा दी। एक सिरे को कार के पहिए में फंसाया तो दूसरे सिरे को पीछे वाली सीट के हैंडल में लगा दिया।

दो दिन बाद पता चला

दो दिन तक परिसर में कार खड़ी रही। शुक्रवार को वीडियो वायरल हुआ, तो पुलिस ट्रोल होने लगी। जानकारी अफसरों को लगी, तो पुलिस को फटकार लगाई। तत्काल हथकड़ी निकालने को कहा।

पहले भी आते रहे है ऐसे मामले

पूर्व में भी देश के अलग-अलग हिस्सों से पुलिस की अजीबोगरीब कार्रवाइयों के मामले सामने आते रहे हैं, जिन पर विभागीय जांच हुई है। पुलिस मैनुअल और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार जब्त वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थाने की होती है, लेकिन हथकड़ी जैसे उपकरणों का इस तरह उपयोग करना नियमों के अनुरूप नहीं माना जाता।

थाना प्रभारी को लिखा गया पत्र

थाना प्रभारी लार्डगंज को पत्र लिखा गया है। है। मामले की जानकारी मांगी गई है। जवाब आने पर कार्रवाई की जाएगी।- रीतेश शिव, सीएसपी लार्डगंज (MP News)

ये भी पढ़ें

मंत्री कैलाश की खुली पोल…! छुट्टी को लेकर CM और जनता को दी 2 अलग सूचनाएं!
भोपाल
Kailash Vijayvargiya Leave Controversy Bhagirthpura Case MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 04:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / MP अजब है! इस डर से पुलिस ने कार को पहना दी हथकड़ी, सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के इस शहर का बदलेगा ‘नक्शा’, सीमा से जुड़ेंगे 62 गांव, मास्टर प्लान तैयार

city boundary expansion merging 62 villages master plan 2047 mp news
जबलपुर

3 घंटे बाद पलटेगा मौसम का मिजाज, 28 जिलों में रेन अलर्ट, चलेंगी हवाएं

MP Weather Update
जबलपुर

‘T-72 टैंक’ की ओवरहॉलिंग करेगी वीकल फैक्ट्री, दुश्मनों के ठिकानों के बनाएगा निशाना

T-72 tanks
जबलपुर

यूथ कांग्रेस नेता ने युवती को गोवा ले जाकर बनाए शारीरिक संबंध, FIR दर्ज

jabalpur
जबलपुर

छात्रावास से 3 आदिवासी छात्र लापता होने से मचा हड़कंप, तलाश में जुटी पुलिस

MP News
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.