सेना में बड़ा बदलाव, लेफ्टिनेंट जनरल वांद्रा को मध्यभारत एरिया के जीओसी की कमान

Lieutenant General Harbinder Singh Wandra - एमपी के जबलपुर में सेना के हेडक्वार्टर में दायित्वों में बड़ा बदलाव हुआ है। मध्यभारत एरिया को नया जीओसी (General Officer Commanding - GOC) मिला है। लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वांद्रा नए जीओसी बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत को समारोहपूर्वक विदाई दी गई। उन्होंने जयपुर से आए नए जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वांद्रा को पदभार सौंपा। लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत ने जनवरी 2024 में मध्यभारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का पदभार ग्रहण किया था। इस प्रकार वे करीब 2 साल तक यहां पदस्थ रहे।