31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

सेना में बड़ा बदलाव, लेफ्टिनेंट जनरल वांद्रा को मध्यभारत एरिया के जीओसी की कमान

Lieutenant General Harbinder Singh Wandra - लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत ने जयपुर से आए नए जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वांद्रा को पदभार सौंपा

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

deepak deewan

Jan 31, 2026

Lieutenant General Harbinder Singh Wandra becomes the new GOC of the Central India Area

Lieutenant General Harbinder Singh Wandra becomes the new GOC of the Central India Area

Lieutenant General Harbinder Singh Wandra - एमपी के जबलपुर में सेना के हेडक्वार्टर में दायित्वों में बड़ा बदलाव हुआ है। मध्यभारत एरिया को नया जीओसी (General Officer Commanding - GOC) मिला है। लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वांद्रा नए जीओसी बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत को समारोहपूर्वक विदाई दी गई। उन्होंने जयपुर से आए नए जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वांद्रा को पदभार सौंपा। लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत ने जनवरी 2024 में मध्यभारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का पदभार ग्रहण किया था। इस प्रकार वे करीब 2 साल तक यहां पदस्थ रहे।

सेना के बेहद अनुभव अधिकारी थे लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत

लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत सेना के बेहद अनुभव अधिकारी थे। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला में प्रशिक्षक, यूनिफिल लेबनान में संपर्क अधिकारी, सहायक सैन्य सचिव, इन्फैंटरी डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ, मैकेनाइज्ड फोर्स में महानिदेशक, कर्नल जनरल स्टाफ ऑपरेशन के रूप में कार्यरत रहे। गलवान घाटी में चीन के साथ हुए टकराव के दौरान उन्होंने पूर्वी लद्दाख में एक माउंटेन डिवीजन की कमान संभाली थी।

लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत ने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत सन 1987 से की थी। इस प्रकार 3 दशक से ज्यादा जीवन देश की सेना को समर्पित किया।

मध्यभारत एरिया में आर्मी का करीब 22 प्रतिशत क्षेत्र

बता दें कि मध्यभारत एरिया में आर्मी का करीब 22 प्रतिशत क्षेत्र आता है। यहां के ट्रेनिंग सेंटर से निकलने वाले अग्निवीर की परफॉर्मेंस अच्छी है। ट्रेनिंग सेंटर के पास आउट जवान आर्मी में बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जिससे देश लाभान्वित हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 06:22 pm

Published on:

31 Jan 2026 06:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / सेना में बड़ा बदलाव, लेफ्टिनेंट जनरल वांद्रा को मध्यभारत एरिया के जीओसी की कमान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जबलपुर: विश्वासपात्र नौकरानी ही निकली आस्तीन का सांप, 12 लाख के जेवरात सहित सुनार गिरफ्तार- देखें वीडियो

Jewelry
जबलपुर

जबलपुर में चौथे फ्लोर से कूदा फिजियोथेरेपिस्ट, हुई मौत; जांच में जुटी पुलिस

jabalpur news
जबलपुर

रैंगिंग पर सख्ती, 8 MBBS स्टूडेंट्स निलंबित, कॉलेज ने दी चेतावनी

Ragging In Medical College
जबलपुर

बड़ी सौगात: MP का पहला शहर जहां होंगे दो मेडिकल कॉलेज, हिंदी में होगी पढ़ाई

First City to Have Two Medical Colleges with hindi medium medical education mp news
जबलपुर

MP अजब है! इस डर से पुलिस ने कार को पहना दी हथकड़ी, सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग

jabalpur police handcuffed car video viral social media trolling mp news
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.