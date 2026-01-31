जबलपुर में चौथे फ्लोर से कूदा फिजियोथेरेपिस्ट, हुई मौत; जांच में जुटी पुलिस

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में फिजियोथेरेपिस्ट की चौथे फ्लोर से गिरने से मौत हो गई है। यह पूरा मामला शहर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के धनवंतरी नगर स्थित यश हाइट अपार्टमेंट का बताया जा रहा है। जहां जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा।