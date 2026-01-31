जबलपुर में चौथे फ्लोर से कूदा फिजियोथेरेपिस्ट, हुई मौत; जांच में जुटी पुलिस

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में फिजियोथेरेपिस्ट की चौथे फ्लोर से गिरने से मौत हो गई है। यह पूरा मामला शहर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के धनवंतरी नगर स्थित यश हाइट अपार्टमेंट का बताया जा रहा है। जहां जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा।
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 29 वर्षीय डॉ भानु मोहर निवासी दतिया के रूप में हुई है। वह बतौर फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस कर रहा था। हालांकि, मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है।
पुलिस ने बताया कि पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो जानकारी सामने आई कि वह यश हाइट्स नाम की बिल्डिंग में अकेला रह रहा था। उसके रूम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खबर अपडेट की जा रही है....
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग