जबलपुर: विश्वासपात्र नौकरानी ही निकली आस्तीन का सांप, 12 लाख के जेवरात सहित सुनार गिरफ्तार- देखें वीडियो

पुलिस के अनुसार, नव निवेश कॉलोनी निवासी मयंक सिंह ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी सास की देखभाल के लिए नरसिंहपुर निवासी मनीषा कहार को काम पर रखा गया था। जनवरी माह में जब मयंक की पत्नी नेहा ठाकुर ने अलमारी और सूटकेस चेक किया, तो बड़े पैमाने पर जेवरात गायब मिले। संदेह होने पर मयंक ने कमरे में गुप्त रूप से सीसीटीवी कैमरा लगवाया। 14 जनवरी को रिकॉर्डिंग देखने पर नौकरानी मनीषा अलमारी और सूटकेस की तलाशी लेते हुए रंगे हाथों कैद हो गई।