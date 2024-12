नए साल में लग सकता है बिजली का झटका, 7 फीसदी तक महंगा आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल

Electricity May Be Expensive: बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग से मांगी 7 फीसदी तक बिजली महंगी करने की मंजूरी, मांग मानी गई तो नए साल में महंगी हो जाएगी बिजली…

जबलपुर•Dec 30, 2024 / 02:41 pm• Sanjana Kumar

Electricity Bill May Be Expensive in 2025: बिजली कंपनियां पांच से सात प्रतिशत तक बिजली के दाम बढ़ा सकती हैं। इस वर्ष कोई चुनाव नहीं है। यह कहना है नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे का। उन्होंने कहा कि चुनाव के चलते दो साल में दामों में मामूली बढ़ोतरी की गई।

