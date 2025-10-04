बीमा में बढ़ा लोगों का रुझान, पेंशन से बनाई दूरी

Life insurance : केंद्र सरकार की जीवन और दुर्घटना बीमा योजनाओं को लेकर लोगों में रुझान बढ़ा है। इनके प्रीमियम में एक वर्ष पहले इजाफा किया गया था। इसके बाद भी हितग्राहियों की संया बढ़ रही है। जिले में चालू वित्तीय वर्ष में यह संया 15 लाख 20 हजार है। इधर अटल पेंशन योजना का लाभ लेने वालों की संया में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है। जिले में 1 लाख 45 हजार लोगों ने इसका पंजीयन कराया है। हाल में बैंकों ने सरकारी योजनाओं के लिए शिविर लगाए थे, उनमें बीमा की योजनाओं में ज्यादा पंजीयन हुए।