बीमा में बढ़ा लोगों का रुझान, पेंशन से बनाई दूरी

कम उम्र में कम प्रीमियम में इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। (PC: Freepik)
Life insurance : केंद्र सरकार की जीवन और दुर्घटना बीमा योजनाओं को लेकर लोगों में रुझान बढ़ा है। इनके प्रीमियम में एक वर्ष पहले इजाफा किया गया था। इसके बाद भी हितग्राहियों की संया बढ़ रही है। जिले में चालू वित्तीय वर्ष में यह संया 15 लाख 20 हजार है। इधर अटल पेंशन योजना का लाभ लेने वालों की संया में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है। जिले में 1 लाख 45 हजार लोगों ने इसका पंजीयन कराया है। हाल में बैंकों ने सरकारी योजनाओं के लिए शिविर लगाए थे, उनमें बीमा की योजनाओं में ज्यादा पंजीयन हुए।
जानकारी के अनुसार आम आदमी को बीमा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार बैंकों के माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलाती है। पहली योजना में साल में एक बार 436 रुपए प्रीमियम जमा करना पड़ता है। यह राशि ऑटो-डेबिट के माध्यम से कट जाती है। यदि पॉलिसीधारक की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है।
दूसरी योजना का प्रीमियम महज 20 रुपए है। इसमें भी सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को दो लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। इधर अटल पेंशन योजना में भी प्रीमियम हर माह देना पड़ता है।
प्रशासन ने कैंप लगाकर बीमा योजना और पेंशन योजना के बड़ी संया में आवेदन लिए थे। जनज्योति बीमा योजना के लिए 16 हजार 914 लोगों ने पंजीयन कराया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो 29 हजार 248 पुरुष एवं महिलाओं ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिए थे। अटल पेंशन योजना में 7 हजार 236 आवेदन आए थे।
Life insurance : बीमा योजना और पेंशन योजना के लिए बैंकों से लगातार अपडेट लिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इन योजनाओं का लाभ उठाएं, उसके लिए बैंकों के जरिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग