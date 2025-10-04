Patrika LogoSwitch to English

जबलपुर

बीमा में बढ़ा लोगों का रुझान, पेंशन से बनाई दूरी

Life insurance : केंद्र सरकार की जीवन और दुर्घटना बीमा योजनाओं को लेकर लोगों में रुझान बढ़ा है। इनके प्रीमियम में एक वर्ष पहले इजाफा किया गया था।

2 min read

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Oct 04, 2025

Life Insurance

कम उम्र में कम प्रीमियम में इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। (PC: Freepik)

Life insurance : केंद्र सरकार की जीवन और दुर्घटना बीमा योजनाओं को लेकर लोगों में रुझान बढ़ा है। इनके प्रीमियम में एक वर्ष पहले इजाफा किया गया था। इसके बाद भी हितग्राहियों की संया बढ़ रही है। जिले में चालू वित्तीय वर्ष में यह संया 15 लाख 20 हजार है। इधर अटल पेंशन योजना का लाभ लेने वालों की संया में बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है। जिले में 1 लाख 45 हजार लोगों ने इसका पंजीयन कराया है। हाल में बैंकों ने सरकारी योजनाओं के लिए शिविर लगाए थे, उनमें बीमा की योजनाओं में ज्यादा पंजीयन हुए।

Life insurance (Image: Freepik)

Life insurance : यह हैं लाभ

जानकारी के अनुसार आम आदमी को बीमा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए केंद्र सरकार बैंकों के माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलाती है। पहली योजना में साल में एक बार 436 रुपए प्रीमियम जमा करना पड़ता है। यह राशि ऑटो-डेबिट के माध्यम से कट जाती है। यदि पॉलिसीधारक की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है।

दूसरी योजना का प्रीमियम महज 20 रुपए है। इसमें भी सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को दो लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। इधर अटल पेंशन योजना में भी प्रीमियम हर माह देना पड़ता है।

AI in Insurance (प्रतीकात्मक इमेज)

Life insurance : शिविर लगाकर लिए आवेदन

प्रशासन ने कैंप लगाकर बीमा योजना और पेंशन योजना के बड़ी संया में आवेदन लिए थे। जनज्योति बीमा योजना के लिए 16 हजार 914 लोगों ने पंजीयन कराया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो 29 हजार 248 पुरुष एवं महिलाओं ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिए थे। अटल पेंशन योजना में 7 हजार 236 आवेदन आए थे।

Life insurance : बीमा योजना और पेंशन योजना के लिए बैंकों से लगातार अपडेट लिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा ग्राहक इन योजनाओं का लाभ उठाएं, उसके लिए बैंकों के जरिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।

  • दिवाकर ठाकुर, एलडीएम

04 Oct 2025 06:09 pm

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

marriage promise : शादी का झांसा देकर बलात्कार, सोशल मीडिया से हुई थी दोस्ती

Married woman trapped in fake marriage promise burhanpur mp news
जबलपुर

एमपी में चल समारोह के बीच दनादन फायरिंग का Video, भाजपा-कांग्रेसियों में मारपीट के बाद मची भगदड़

Jabalpur News
जबलपुर

दशहरा चल समारोह में चली गोलियां, भाजपा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक समर्थक भिड़े

GUN SHOOT
जबलपुर

Good News: दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों में एमपी के दो जुड़वां भाई, अमरीका ने जारी की सूची

MP Twins brother scientist name are in Top Scientist of the World list America
जबलपुर

मेडिकल की पूर्व अधीक्षक ने फार्मा कंपनी को कराया 1.25 करोड़ का फायदा, केस दर्ज

EOW की बड़ी कार्रवाई, 10 महीने से फरार ठगी (photo-unsplash)
जबलपुर
