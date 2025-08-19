कांग्रेस के दिग्गज नेता का निधन, सियासी गलियारों में शोक की लहर

पीसीसी जीतू पटवारी ने शोक जताते हुए लिखा कि मप्र शासन के पूर्व मंत्री पं. चंद्रकुमार जी भनोत के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई। मैं भावपूर्ण श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करें। दुख की इस कठिन घड़ी में मैं प्रिय मित्र श्री तरुण भनोत जी व संपूर्ण परिवार के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परम् पिता परमात्मा सभी को, यह वियोग सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति।