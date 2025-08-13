जबलपुर में बोले पटवारी – मध्य प्रदेश में भी वोटों की धांधली.. उजागर करने के पहले वेबसाइट बंद

उन्होंने आरोप लगाया कि चोरी के वोट से केंद्र सरकार सत्ता में आई है। चुनाव आयोग ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के नियम को लागू नहीं कर रहा है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हलफनामा मांगा जा रहा है जबकि उन्होंने सारे प्रमाण दिखाए हैं। राहुल गांधी ने गड़बडी उजागर की तो चुनाव आयोग के बजाय भाजपा नेता और प्रवक्ता आयोग की तरफ से बहस कर रहे हैं। राजनीतिक दल या कार्यकर्ता जानकारी मांगते हैं तो नहीं दी जाती। इसलिए वोट चोरी सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं।